Відновлення далогу з Росією не змінить позицію Туреччини по Україні - посол

Про це заявив посол Туреччини в Україні Йонет Тезел в інтерв'ю "ЄвроПравді". "Протягом останнього року, після того, як був збитий російський літак, наші відносини з РФ були мінімізовані, хоча ми і не прагнули цього. Ми стали єдиною країною в світі, яка взагалі не має діалогу з Росією, оскільки у Росії не було бажання вести такий діалог", - сказав турецький дипломат.

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Він зазначив, що з Росією ведуть діалог США, Євросоюз, НАТО і, навіть, Україна, незважаючи на війну, підтримує ці відносини, і лише Туреччина їх не має.

"І це дійсно було ненормально. Це не було добре для Туреччини, це не було добре для України, для Криму. Зараз ми відновили діалог з Росією, але наша політика не змінилася. У тому числі – наша політика щодо України", - додав він.

Посол підкреслив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. "І коли ми говоримо це, то це означає також, що Крим є невід'ємною частиною України. І в Росії знають, що ми не змінимо цю позицію. Це – принципове питання", - сказав Йонет Тезел.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову вперше після того, як в листопаді 2015 року турецькі військові збили російський Су-24.

Після цього діалогу Володимир Путін заявив, що має намір доручити уряду країни відновити співпрацю з Туреччиною. А також підписав указ про зняття заборони на продаж туристичних путівок до Туреччини.