У Тимошенко відпрацювали інформаційне прикриття союзу з Януковичем?

«Нам доведеться вибирати між двома шляхами. Перший шлях – переформатування коаліції, другий – дострокові вибори. Ми виберемо той шлях, який найбільше відповідатиме стратегічному курсу України на європейську інтеграцію», - так вчора заявила лідер БЮТ Юлія Тимошенкона прес-конференції. Таким чином сплило перше пояснення, яке буде лунати в разі об`єднання Тимошенко з Януковичем - тільки в такому разі буде збережено всі завоювання Майдану, і Тимошенко своєю участю в такій коаліції буде стримувати Партію регіонів. Ця теза має стати одній з ключових у інформаційному прикритті альянсу Тимошенко-Янукович разом з нині загальновідомим твердженням лідери БЮТ про те, що Віктор Ющенко ледь не власноруч розвалив демократичну коаліцію.

Разом з тим Українська правда з посиланням на наближених до переговорного процесу членів БЮТ повідомляє, що незабаром буде оголошено, що коаліція БЮТ з ПР "носитиме виключно технічний характер" до наступних виборів.

Скоріше за все Тимошенко не компрометуватиме себе публічним підписанням коаліційної угоди з Януковичем – це зробить лідер її фракції Іван Кириленко, який, до речі, в 2002-2004 роках вже працював в уряді донецьких. Й тим більше лідерка БЮТ не робитиме жодних “фотопідтверджень” свого союзу з регіоналами на кшталт того знаменитого фото рукостискання на трьох – Ющенка, Януковича та Мороза, яке Тимошенко демонструвала на великому екрані на тій самій прес-конференції.

Проблему для Тимошенко, пише Українська правда, створюють щонайменше два десятки бютівців, не згодних на союз з регіонами. Найбільше таких серед націонал-патріотів, які потрапили до БЮТ з партії "Реформи і порядок". Завдання переконати їх Тимошенко бере на себе.