Янукович іде у відпустку
11:55, 24 серпня 2006Політика
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Але зобов’язався бути на прийомі президента
Прем`єр-міністр Віктор Янукович іде у відпустку до 3 вересня.
Про це він повідомив двом інтернет-виданням після урочистостей на Софійському майдані.
"Збираюся десь на тиждень у відпустку, але 3 числа буду на місці", - сказав він.
При цьому Янукович зобов’язався бути на прийомі президента у Софії Київській у четвер. "Я обов’язково буду", - сказав він.
На запитання, що він для себе виокремив з урочистої промови президента Віктора Ющенка, він сказав: "Нормальна промова" і швидко залишив Софійський майдан.
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