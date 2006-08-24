Прем`єр-міністр Віктор Янукович іде у відпустку до 3 вересня.

Про це він повідомив двом інтернет-виданням після урочистостей на Софійському майдані.

"Збираюся десь на тиждень у відпустку, але 3 числа буду на місці", - сказав він.

При цьому Янукович зобов’язався бути на прийомі президента у Софії Київській у четвер. "Я обов’язково буду", - сказав він.

На запитання, що він для себе виокремив з урочистої промови президента Віктора Ющенка, він сказав: "Нормальна промова" і швидко залишив Софійський майдан.

Українська правда