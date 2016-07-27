У Криму ведеться фіксація фактів незаконного привласнення держмайна - Джемілєв

Про це Джемілєв написав на своїй сторінці у Facebook, передає прес-служба партії "Солідарність".

“Прокуратурою Автономної Республіки Крим постійно проводиться робота щодо виявлення та фіксації фактів незаконного привласнення державного майна, яке перебуває на тимчасово окупованій території півострова Крим”, – про це йдеться в повідомленні прокуратури Автономної Республіки Крим щодо розпочатого досудового розслідування за фактами привласнення державного майна”, - написав лідер кримських татар.

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“Установлено, що представниками російської окупаційної влади на території анексованого півострова Крим незаконно привласнено майно державних підприємств та установ, які належать до сфери управління Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства молоді та спорту України, чим державі заподіяли значної матеріальної шкоди у особливо великому розмірі”, - процитував народний депутат.

“Прокуратура Автономної Республіки Крим звертається до усіх громадян, кому відомі факти порушень конституційних прав людини на окупованій території півострова Крим, з проханням надати будь-які відомості чи документи, що мають істотне значення для доказування злочинів, учинених представниками окупаційної влади”,- відзначив Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу.

Нагадаємо, що відповідно до наказу в.о. Генерального прокурора України від 12.06.2014 №33ш прокуратури АР Крим передислоковано до м. Києва.