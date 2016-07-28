В НФ назвали заяви депутата від "Самопомочі" про "Європейський вал" інсинуаціями в інтересах Росії

Нижче наведений повний текст заяви "Народного фронту":

"Закиди одіозного депутата Сотник на адресу уряду Арсенія Яценюка щодо будівництва інженерних споруд не витримують жодної критики і є абсолютно нікчемними.

Для тих, хто помилково міг серйозно сприйняти інсинуації Сотник, нагадаємо, що за час роботи уряду Яценюка на українсько-російському кордоні у Чернігівській та Харківській областях облаштовано 230 кілометрів протитанкових ровів, 116 кілометрів рокадних доріг. Також встановлено спостережні вежі, а на найбільш небезпечних напрямах військово-стратегічної системи оборони проведені лінії траншей та ходів.

Загалом, реалізація проекту розрахована на чотири роки. У 2015 році, на першому етапі, в період найбільш гострої фази збройної агресії російських окупаційних військ на Сході України, уряд вважав за пріоритет посилення оборонних споруд на тих ділянках, де вторгнення ворога є найімовірнішим.

І це завдання уряд Яценюка в межах державного фінансування виконав повністю.

Більше того, виконуючи замовлення з дискредитації проекту, пані Сотник умисно замовчує, що на початку 2016 року Держфінінспекція України завершила перевірку використання бюджетних коштів і єдиним порушенням виявилося додаткове фінансування на забезпечення роботи передового аеродрому.

"Народний фронт" упевнений у тому, що інформаційна кампанія проти "Європейського валу" не випадкова.

Знаково, що фронтменом кампанії стала депутат, яка послідовно торпедує закон про повернення державі вкрадених Януковичем грошей. Саме тих грошей, які повинні піти на фінансування роботи оборонних заводів, ремонт військової техніки, зарплату нашій армії.

І це все виглядало б дивним, якби не згадати, що чоловік пані Сотник є колишнім партнером молодшого Януковича у спільному бізнесі в Донецьку.

У зв’язку з цим, "Народний фронт" висловлює стурбованість публічною активізацією у парламенті деяких політиканів, чиї дії дуже нагадують путінську пропаганду. На фоні заяв депутатів Опоблоку і "Батьківщини" про необхідність переговорів з російськими бойовиками, триває цілеспрямована діяльність на ослаблення української армії і обороноздатності країни іншою фракцією.

Водночас, "Народний фронт" звертається до мера Львова Садового із закликом не жити ілюзією, що підривна діяльність проти України партнерів Януковича, заведених у парламент у складі фракції "Самопоміч", принесе йому особисто політичні дивіденди. Це ваша помилка, пане Садовий.

Ви повинні дати пояснення, як могло статися, що у парламентській фракції, лідером якої є мер патріотичного Львова, одна депутат захищає гроші Януковича, критикує будівництво "Європейського валу", інші двоє відвідують секту, в якій підносять країну-агресора, а деякі депутати фракції не голосують за фінансування державної оборони і працюють на розвал парламенту.

Хоча, сьогоднішнє чергове загоряння на Грибовицькому сміттєзвалищі демонструє, що мер Львова, на жаль, провалив іспит не лише, як патріотичний політик загальноукраїнського рівня, але і як місцевий управлінець.

"Народний фронт" звертається до фракції "Самопоміч" із закликом дати відповідну політичну оцінку неправдивим заявам депутата Сотник.