Єльченко поінформує керівництво ООН про передачу Путіним Криму під юрисдикцію Ростова

Про це Єльченко повідомив у Twitter.

«Під час засідання Ради Безпеки доведу Голові Ради безпеки і Генеральному секретарю ООН нікчемність рішення Путіна "про упразднение Крымского федерального округа», - заявив Єльченко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 липня, президент РФ Володимир Путін своїм указом приєднав окупований Крим до Південного федерального округу, таким чином ліквідувавши "Кримський федеральний округ". Адміністративним центром округу є Ростов-на-Дону.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Російській Федерації у зв'язку з цим рішенням.