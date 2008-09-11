Наша Україна хоче у прямому ефірі розібратися з БЮТ, хто розвалив коаліцію

Партія "Наша Україна" готова до відкритої дискусії з Блоком Юлії Тимошенко на тему збереження Коаліції демократичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції у Києві голова партії "Народний Союз Наша Україна" В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

"Наша Україна" готова до відкритої, прозорої, прямоефірної дискусії на тему збереження коаліції так само, як ми готові взяти участь у засіданні Ради коаліції у будь-який термін", - сказав він.

При цьому В.КИРИЛЕНКО наголосив, що партнери з БЮТ вже два тижні відмовляються від участі у засіданні Ради коаліції.

Він також висловив готовність дискутувати з прем’єр-міністром та лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО на будь-якому телеканалі щодо того, хто порушив коаліційну угоду і розвалює демократичну коаліцію, щоб «люди чули не тільки односторонні висловлювання, не тільки заклинання на адресу Президента і «Нашої України», а й могли з’ясувати для себе, хто руйнує, а хто будує Українську державу, хто «підспівує Кремлю», а хто, не дивлячись на шалений опір ззовні, тримає власну національну політику».