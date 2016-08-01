Кабмін підвищив зарплату Порошенку та Гройсману

Відповідне рішення, ухвалене на засіданні уряду 27 липня, було опубліковано на сайті Кабміну.

Востаннє зарплату прем'єрові підвищували в грудні 2015 року на 25% - до 8,3 тис. грн. Зарплата президента становила 140% від зарплати прем'єра. Цим документом скасовується постанова, що прив'язує зарплату президента до зарплати прем'єра.

Крім окладів президента і прем'єра, постанова встановлює рівень оплати праці керівників державних органів, на яких не поширюється закон про держслужбу. Так, глава адміністрації президента отримуватиме 18 тис. грн, перший віце-прем'єр-міністр – 18 тис. грн, віце-прем'єр-міністри – по 17 тис. грн, а міністри – по 16 тис. грн.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України отримуватиме 18 тис. грн, а голова Антимонопольного комітету – 13 300 грн.

«Постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 травня 2016 року», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з 1 грудня 2015 року відбулося підвищення посадових окладів на 25% по всій сітці державних службовців. Крім того, підвищення окладів для працівників бюджетної сфери також становило в минулому році 25%.

У Кабінеті міністрів підкреслювали, що посадові оклади не підвищувалися з 2008 року.