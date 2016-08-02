"Глава" окупованого Криму переконаний, що співпраця з російськими регіонами допоможе подолати санкції

Про це він заявив на зустрічі з делегацією Володимирської області Російської Федерації, передає Крим.Реалії.

"Російські регіони, допомагаючи один одному, витягнуть усю країну. Саме тісна співпраця – це шлях до подолання санкційного режиму", – сказав Аксьонов.

Після анексії Криму Росією Володимирська область взяла "шефство" над Нижньогірським районом півострова.

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Як повідомляв УНІАН, 28 липня президент РФ Володимир Путін своїм указом приєднав окупований Крим до Південного федерального округу, таким чином ліквідувавши "Кримський федеральний округ".

Тепер до Південного федерального округу входять Республіка Адигея (Адигея), Республіка Калмикія, окупований Крим, Краснодарський край, Астраханська область, Волгоградська область, Ростовська область, окупований Севастополь.

"Кримський федеральний округ" Росія створила після того, як анексувала український Крим у березні 2014 року.