Якщо ПР і БЮТ створять коаліцію, Ющенко не розпустить ВР - Оніщук
... принаймні з цих мотивів
Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не розпустить парламент, якщо в ньому буде створено новий формат коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання, чи зможе Президент розпустити парламент у разі створення нового формату коаліції.
“Я думаю, глава держави з цих мотивів не буде приймати цього рішення”, - сказав М.ОНІЩУК.
За його словами, формально юридично Конституція України не забороняє утворювати коаліції навіть партіям, які мають протилежні погляди. З іншого боку, зазначив міністр, партії, які створять таку коаліцію, мають нести політичну, а не юридичну відповідальність перед своїми виборцями.