Якщо ПР і БЮТ створять коаліцію, Ющенко не розпустить ВР - Оніщук

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не розпустить парламент, якщо в ньому буде створено новий формат коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання, чи зможе Президент розпустити парламент у разі створення нового формату коаліції.

“Я думаю, глава держави з цих мотивів не буде приймати цього рішення”, - сказав М.ОНІЩУК.

За його словами, формально юридично Конституція України не забороняє утворювати коаліції навіть партіям, які мають протилежні погляди. З іншого боку, зазначив міністр, партії, які створять таку коаліцію, мають нести політичну, а не юридичну відповідальність перед своїми виборцями.