Чернігівський губернатор: БЮТ створює вертикаль свого правління

Голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир ХОМЕНКО заявляє, що Блок Юлії Тимошенко намагається сформувати в регіоні вертикаль свого правління паралельно з існуючою вертикаллю діючої виконавчої влади місцевих держадміністрацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу в ОДА.

За словами В.ХОМЕНКА, це виявляється у призначенні керівників окремих обласних управлінь без погодження з адміністрацією, яке є обов’язковим, і ці призначення відбуваються за єдиним принципом партійної приналежності й політичних уподобань.

Ще одним з факторів дестабілізації в Чернігівській області В.ХОМЕНКО вважає те, що 12 виконуючих обов’язки голів райдержадміністрацій не призначаються керівниками районів. Документи про їхні призначення, подані до Кабінету міністрів України, двічі поверталися до облдержадміністрації без розгляду і без запрошення цих людей на співбесіди.

Крім того, керівник області повідомив журналістам, що в районах Чернігівщини після позачергової сесії облради депутатами фракції БЮТ було ініційовано 14 позачергових сесій районних рад, відбулося шість сесій.

«Окремі політичні сили продовжують спроби маніпулювати громадською думкою для виправдання своїх вузькопартійних та особистих інтересів», - вважає В.ХОМЕНКО.

Він зауважив, що позачергові сесії місцевих рад проводилися з метою прийняття звернень до Президента України «щодо політичної ситуації в країні», в яких основна відповідальність за розвал демократичної коаліції покладається саме на главу держави.

В.ХОМЕНКО подякував усім депутатам місцевих рад Чернігівщини, незалежно від їх партійної приналежності, котрі виявили «свою громадянську позицію, мудрість і не допустили дестабілізації в області», адже звернення до Президента щодо поточної політичної ситуації були прийняті тільки в трьох районних радах.