У Ющенко знову нагадали Тимошенко про газовий борг перед Росією

Уряд у підготовленому проекті державного бюджету України на 2009 рік не врахував ряд важливих пропозицій Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ.

Зокрема, підкреслив він, не врахована пропозиція Президента передбачити в документі витрати на покриття боргу перед Російською Федерацією в розмірі 5,8 млрд. грн. Також замість запропонованих Президентом 5 млрд. грн. на переозброєння уряд має намір виділити 1,2 млрд. грн.

У свою чергу, директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України Іван МАЗКО зазначив, що в проекті держбюджету на фінансування Державної програми реформування Збройних Сил не вистачає 17,2 млрд. грн.

Також Р.ЖУКОВСЬКИЙ повідомив, що на здійснення протипаводкових заходів проектом передбачено тільки 1% від необхідної суми. За його словами, замість 670 млн. грн. передбачено тільки 6,5 млн. грн.

Разом з тим Р.ЖУКОВСЬКИЙ зазначив, що в проекті бюджету «близька до врахування» пропозиція щодо фінансуванню заходів для створення інформаційної безпеки держави. Для цього, за його словами, уряд пропонує виділити 1,8 млрд. грн., тоді як за підрахунками Державного комітету з телебачення і радіомовлення необхідно 1,85 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, глава держави 12 вересня надіслав листа в Кабінет міністрів, в якому окреслив своє бачення пріоритетів державного бюджету наступного року.

Як повідомив керівник Головної служби забезпечення зв`язків з Верховною Радою України і Кабінетом міністрів Ян БЕРНАЗЮК, згідно з цим документом, бюджет наступного року має вирішити такі завдання.

По-перше, погашення державного боргу перед Російською Федерацією. Йдеться про 5,8 млрд. грн. Це дасть змогу Україні вже в 2009 році перейти на ринкові умови надання РФ в оренду землі та іншого майна для перебування ЧФ і одержати реальну плату за забруднення довкілля і використання радіочастотного ресурсу України. За попередніми розрахунками, це 7,5 млрд. грн., які ми зможемо одержати вже до кінця 2009 року і одержувати щороку до 2017 року. Крім того, мільярдні суми одержить також місцевий бюджет АРК.

По-друге, забезпечення громадян доступним житлом.

Крім того, держбюджет має дати чесну відповідь на питання, як уряд виконав дані виборцям обіцянки. «Настав час відзвітувати про виконання взятих зобов`язань. Люди чекають звіту про виплату в повному обсязі боргів Ощадбанку, про перехід в 2009 році на контрактну армію разом з відповідним фінансуванням, про зростання рівня життя населення», - повідомив Ян БЕРНАЗЮК з посиланням на текст листа Президента.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вчора закликав урядпередбачити в державному бюджеті на 2009 рік кошти на погашення державного боргу 90-х років перед Росією. Президент зазначив, що необхідно акумулювати 7,5 млрд. грн. і розрахуватися наступного року за газовий борг, який виник у 90-х роках.

На думку глави держави, це дозволить вийти на ринкові відносини в оренді землі для Чорноморського флоту Російської Федерації.