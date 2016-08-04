Савченко: треба закінчувати бардак під назвою "АТО" без будь-якої подальшої війни

Про це вона сказала в ефірі Эспрессо.TV.

"Дуже небезпечна така риторика, що треба вводити воєнний стан. Нам треба закінчувати цей бардак, який назвали АТО, якомога швидше, без будь-якої подальшої війни", - підкреслила вона.

При цьому Савченко визнає, що в країні йде війна.

"Те, що у нас війна, - це безперечно. Це треба було визнати ще два роки тому, починаючи з Криму. МВФ не дає грошей країнам з воєнним станом, але якщо в країні воєнний стан на частині території, то фонд дає гроші, і наша влада клянчить гроші, за які будуть розплачуватися наші онуки і при цьому кладе їх у кишеню і нічого не дає на цю війну", - сказала нардеп.

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Вона також зазначила, що ніколи не пробачить бойовикам Донбасу за цю війну, хоча образи за своє викрадення на них не тримає.

"Чи навчилася я прощати? Ви знаєте, це було важко. Дійсно, важко. Я, ще перебуваючи в російських судах, говорила, що не тримаю образи на Росію і тих самих сепаратистів з Донбасу за те, що вони мене полонили і за те, що зробили зі мною. Але цієї війни на українській землі я їм не пробачу ніколи. Я навчилася прощати і зла не тримаю. Якщо б я тримала зло, то збожеволіла б і згоріла зсередини", - сказала депутат.

За словами депутата, у Росії "ми просити вибачення не повинні, це РФ ще нам повинна буде виплатити компенсацію за цю війну".