ОБСЄ сподівається на внесок України у врегулювання ситуації в Грузії

Міністр закордонних справ Фінляндської Республіки – головуючий в Організації з безпеки та співробітництва в Європі Алекс СТУБ сподівається, що Україна зробить вагомий внесок у врегулювання ситуації в Грузії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це А.СТУБ заявив сьогодні у Брюсселі на зустрічі з міністром закордонних справ України Володимиром ОГРИЗКОМ.

Міністри обговорили комплекс заходів, що їх необхідно вжити ОБСЄ, а також ЄС, ООН, іншими міжнародними організаціями для якнайшвидшого відновлення миру, безпеки і стабільності на Кавказі, зокрема, в Грузії. У цьому зв’язку міністри були солідарними в питанні необхідності виведення військ з території Грузії, повернення біженців та відновлення економіки цієї країни. Враховуючи особливі відносини між Україною та Грузією, головуючий в ОБСЄ А.СТУБ висловив сподівання на вагомий внесок України у врегулювання ситуації у Грузії.

Предметом уваги міністрів була також ситуація щодо Придністровського врегулювання. Сторони висловилися за невідкладне відновлення переговорів у форматі „5+2”. Було наголошено на деструктивності спроб сепаратного розв’язання ситуації, що могло б законсервувати існуючий на території Молдови конфлікт. В.ОГРИЗКО запевнив, що Україна і надалі залишатиметься прихильником мирного врегулювання Придністровського конфлікту.

Глава зовнішньополітичного відомства Фінляндії А.СТУБ запросив В.ОГРИЗКА відвідати Гельсінкі у зручний для нього час. Було досягнуто також домовленості про те, що візит А.СТУБА до України відбудеться найближчим часом.