Третьяков: НУ-НС готова до переговорів з БЮТ і блоком Литвина

Фракція блоку «Наша Україна - «Народна самооборона» готова вести переговори про створення коаліції з прагматичними і відповідальними політичними силами, за винятком комуністів і Партії регіонів, заявляє народний депутат від НУ-НС Олександр ТРЕТЬЯКОВ.

Як повідомляє "Главред" з посиланням на прес-службу депутата, за словами О.ТРЕТЬЯКОВА, «переговори з БЮТ і Блоком Литвина можливі за умови підтримки зовнішньополітичного курсу України, орієнтованого на Євросоюз і НАТО».

О.ТРЕТЬЯКОВ також спростував висловлювання членів БЮТ про те, що «Наша Україна» відмовилася від ведення переговорів з Блоком Юлії Тимошенко. «Це питання на фракції не розглядалося, - зазначив депутат. - У нас є рішення нашого міжпартійного з`їзду, орієнтованого на демократичну коаліцію, і його ніхто не змінював".

"Можливість створення коаліції у форматі «Наша Україна» - Блок Литвина – Блок Тимошенко є, і вона буде використана", - наголосив О.ТРЕТЬЯКОВ.

Як повідомлялося, сьогодні, 16 вересня, народний депутат від БЮТ Андрій ШКІЛЬ заявив, що з НУ-НС і КПУ консультації про коаліцію "вестися не будуть, тому що вони відмовилися".