У розвідці розповіли, як російська техніка потрапляє до окупованого Криму (відео)

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, передає "5 канал".

Як зазначається, на півострові війська переміщають щопівроку. Окрім того, росіяни накопичують озброєння неподалік Джанкоя. Далі його планують перекинути ближче до межі окупованої автономії з материковою Україною.

"Переміщення техніки здійснюється з території Російської Федерації – це, як правило, техніка приходить з Росії ешелонами через Керченську переправу, а особовий склад прибуває у більшості випадків військово-транспортними літаками на територію Криму", – зазначив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

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У свою чергу через провокаційні дії окупантів у Криму українські Збройні сили переміщують техніку на півдні України. Таку інформацію надав речник Генштабу Владислав Селезньов. Він запевнив, що в української сторони достатньо сил та техніки, щоб протистояти російській агресії.

"Переміщення озброєння та військової техніки на півдні України відбувається в зв'язку з тим, що є певні провокаційні дії з боку окупаційних військ, які розташовані на території Кримського півострова, але це ті заходи, які відбуваються в рамках наявних сил та засобів Збройних сил України на півдні", - зазначив Селезньов.

Крім того, він додав: "Якщо ви побачите техніку, то це відбувається маневр силами та засобами задля того, щоб забезпечити прикриття державного кордону на визначених ділянках. Що стосується посилення, то в нас там достатньо сил та засобів для того, щоб ефективно протистояти ворогу".

Раніше спікер Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов заявив, що у зв'язку з агресивними діями Росії Україна посилює військові підрозділи у Херсонській області, яка межує з окупованим Кримом.