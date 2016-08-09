Комітет Ради розгляне скандальну ситуацію з узгодженням сюжетів українськими телеканалами з "ДНР"

Про це на своїй сторінці у Facebook написала народний депутат фракції "Народний фронт", голова парламентського Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.

"Кремль має замовлення чітко проти тих, хто втримав країну в 2014 році і попри розв’язану Росією війну зміг розвернути країну в західному напрямку – в першу чергу проти Турчинова, Яценюка, Авакова", - наголосила депутат.

"Хунта" не дає спокою російським пропагандистам, але прикро, що виконавцями замовлення з Кремля часто стають українські журналісти. Можна скільки завгодно говорити про свободу слова, але управління найбільшим телеканалом країни ворогом, який вбиває десятки тисяч українців – це не свобода. Це бардак і хаос, який веде до хаосу в головах мільйонів українців, що бачать цю зрежисовану і схиблену інформкартинку як реальність, а врешті і до хаосу в політиці та країні загалом. Це Елемент гібридної війни, яка руйнує країну зсередини", - зазначила представник "Народного фронту".

При цьому Сюмар пообіцяла, що на першому ж засіданні Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики вона ініціює розгляд цього питання за участі редакторів та медіа експертів.

"Бо сьогодні ми маємо ситуацію, коли слово вбиває, а інформаційна безпека означає реальну безпеку життя тисяч українців", - наголосила Голова профільного комітету.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Інтернеті з'явилося листування співробітниці так званого міністерства державної безпеки "ДНР" Тетяни Єгорової з російським журналістом Леонідом Муравйовим, а також співробітниками каналів "Інтер" і "Донбас".

Згідно з викладеним в Інтернеті листуванням, співробітники каналів "Інтер" і "Донбас" погоджували свої матеріали з представниками "ДНР".

Пізніше в СБУ заявили про намір перевірити листування українських телеканалів з "ДНР".