Керівники фракцій у ВР систематично порушують права і інтереси нардепів?

Діяльність Верховної Ради України VI була найменш ефективною та найбільш конфліктною. Про це свідчить моніторинг річної діяльності народних депутатів України VI скликання, проведений Комітетом виборців України.

В прес-релізі, переданому в УНІАН, за підсумками моніторингу КВУ констатує, що через політичні протиріччя парламент не зміг професійно і адекватно організувати власну роботу. Проблеми виникали на кожному етапі. Зокрема, при формуванні коаліції, виборів голови Верховної Ради, призначення уряду, голосуванні за бюджет тощо. КВУ також констатує, що майже рік парламент працював без заступників голови парламенту, що, на думку КВУ, ускладнило і так непросту роботу. “Більшість часу, відведеного на сесійні засідання, було витрачено не перерви та блокування трибуни”, - йдеться в повідомленні.

КВУ вважає, що народними депутатами практично не виконувалися передвиборчі обіцянки, позиція фракцій часто визначалась сьогоденною політичною кон’юнктурою, а не інтересами виборців чи програмою партії. В комітеті зауважують, що навіть зміни до Конституції перетворюються в парламенті на виборчу технологію та елемент політичних торгів.

У Верховній Раді VI скликання спостерігається систематичне порушення прав і інтересів депутатів з боку керівництва фракцій. “Постійною стала практика відбору карток для голосування, контролю волевиявлення під час процедур таємного голосування, шантажу та підкупу. Вперше в історії українського парламентаризму депутат Святослав ВАКАРЧУК відмовився від мандату через небажання працювати за таких обставин, а спікер Арсеній ЯЦЕНЮК добровільно склав повноваження голови Верховної Ради”, - наголошують в КВУ.

Також в Комітеті виборців констатують, що протягом усіх сесій парламенту VI скликання станом на 18 вересня зареєстровано 2635 законопроектів, що на 700 законопроектів менше, ніж за рік роботи Верховної ради V скликання, яка також працювала в умовах політичної кризи. Аналіз законопроектів свідчить, що майже 1000 з них носила «технічний характер»: призначення позачергових місцевих виборів, ратифікація міжнародних угод, процедурні рішення і т.п. Через постійні блокування роботи парламенту була розглянута лише десята частина зареєстрованих законопроектів.

Комітет виборців України нагадує, що вже декілька років проводить моніторинг діяльності депутатів Верховної Ради та місцевих рад. Моніторинг передбачає кількісний та якісний аналіз законотворчої діяльності народних обранців, виконання ними передвиборчих обіцянок, та аналіз безпосередньої роботи з виборцями. Дані для дослідження КВУ отримав з відкритих джерел: офіційного сайту Верховної Ради України, загальноукраїнських та місцевих ЗМІ, відповідей депутатів на офіційні запити КВУ та особистих зустрічей з депутатами.