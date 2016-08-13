Росія не отримає поступок від Європи у питанні України – Кулеба

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

«Я переконаний, що тут поступок ніяких не буде», – сказав він.

При цьому він порадив європейським політикам звернути увагу на досвід США у намаганнях перезавантажити відносини з Росією.

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«Я думаю, що всім європейським політикам буде доречно після завершення виборів в США переговорити на цю тему з Гілларі Клінтон, коли у неї буде більше часу. Колись саме вона стояла біля витоків перезавантаження російсько-американських відносин. Але ми бачимо, що відносини між цими країнами не перезавантажилися або перезавантажилися у негативний бік», – сказав Дмитро Кулеба.

Раніше УНІАН повідомляв, що високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні підтвердила непохитну позицію Європейського Союзу щодо невизнання анексії Криму Російською Федерацією.