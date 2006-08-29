У Януковича все-таки є одне питання до російських партнерів

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що поставки природного газу до України будуть стабільними.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв`ю російському телеканалу в програмі «Вести 24».

«Ми провели зараз вже серію переговорів, за результатами яких ми впевнені у тому, що, перш за все, поставки газу до України будуть стабільні. Ціна на газ буде прогнозована, тобто вона буде розрахунковою і, на наш погляд, вона вже цього року не змінюватиметься», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Проте прем`єр-міністр України припустив, що при поставках природного газу в 2007 році можливе «незначне збільшення ціни на газ, але в параметрах, які відповідають ринковим тенденціям». «Україна вже 15 років як пішла шляхом ринкових перетворень, тому ми жодних виключень для себе не робимо», - наголосив він.

Разом із тим, за словами В.ЯНУКОВИЧА, українська сторона має питання до російських партнерів, які «стосуються коректності взаємних відносин». «Ми б хотіли, щоб наші спільні дії завжди були передбачені і щоб вони були прозорими. Тобто і формування ціни, і передбачуваність ринку, - це і баланс ринку, і цінова політика. Вона була зрозумілою і прозорою. Інших питань у нас немає», - пояснив прем`єр-міністр України.

Керівник українського уряду також висловив зацікавленість в активізації двосторонніх контактів для розвитку і зміцнення російсько-українських відносин. «Ми зараз у найкоротший період часу на рівні підкомісій урядів України і Росії відпрацюємо всі напрями. У найближчий час - це жовтень-листопад місяці - ми проведемо міжурядову комісію з економічного співробітництва», - повідомив він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, відразу після цього президентам двох країн буде направлена пропозиція з приводу проведення засідання міждержавної комісії. «Ця комісія вже матиме можливості для розгляду і ухвалення рішень з найбільших міждержавних питань», - вважає прем`єр-міністр України.