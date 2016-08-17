Турчинов вважає необхідною зміну ставлення України до солдатів як до "гарматного м’яса"

Про це йдеться у його статті "Національна безпека України: виклики та пріоритети" в газеті "Голос України", повідомляє прес-служба РНБО.

За словами Турчинова, зважаючи на стратегічний намір Кремля підпорядкувати Україну, ситуація може розвиватися за двома основними сценаріями. Перший сценарій, вважає він, воєнний - "повномасштабна військова агресія, яка наразі є найбільш проблемною та небезпечною для самого Кремля, але до здійснення якої ЗС РФ наполегливо готуються", а другий - гібридний, який нині залишається найбільш імовірним.

Він наголосив, що довгостроковий характер російської загрози на тлі тенденцій зростання нестабільності у світі формують зовнішнє безпекове середовище навколо України і визначають найвищий пріоритет політики національної безпеки.

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"За цих умов найвищим національним пріоритетом є подальше зміцнення сектору безпеки й оборони. Під час зовнішньої агресії розвиток Збройних сил, Національної гвардії, Служби безпеки України, правоохоронних і розвідувальних органів є, без перебільшення, умовою виживання незалежної України та її поступу. На цьому не можна економити гроші. Фінанси не будуть потрібні, якщо ми не зможемо захистити державу", - заявив Турчинов.

На його переконання, реформа "повинна забезпечити повну відмову від російсько-радянського ставлення до солдата як до гарматного м’яса та запровадження головного принципу НАТО - безумовної важливості збереження життя військовослужбовців під час виконання бойових завдань". "Проходження військової служби має відкривати соціальні сходи, стати обов’язковою умовою для політичної чи державної кар’єри, бути суспільно престижним і матеріально привабливим", - сказав він.

За словами Турчинова, в умовах протистояння з Росією Україна не може відмовитися від призову: "Потреба у підготовлених резервах є занадто великою і критичною для виживання держави".

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На думку секретаря РНБО, ключове завдання полягає в розвитку безпекового та оборонного потенціалу держави. Він зазначив, що вперше в історії незалежної України здійснено комплексний огляд сектора безпеки та оборони, на основі якого РНБО ухвалила систему стратегічних документів безпекового й оборонного планування, серед яких Стратегія національної безпеки, Воєнна доктрина України, Концепція розвитку сектора безпеки і оборони України, Стратегія кібербезпеки.