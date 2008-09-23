Україна очікує на рішення суду ООН щодо Зміїного на початку 2009 року

Україна очікує на рішення Міжнародного суду ООН у її територіальній суперечці з Румунією не пізніше січня-лютого 2009 року.

Про це на брифінгу в Міністерстві закордонних справ повідомив уповноважений України в Міжнародному суді ООН Володимир ВАСИЛЕНКО.

Він зазначив, що на даний момент вже завершено слухання позицій обох країн, при цьому, на думку В.ВАСИЛЕНКА, аргументи України були переконливішими. Він нагадав, що румунська сторона звернулася до суду, оскільки вважає, що острів Зміїний є не островом, а скелею. Натомість Україна доводить, що о.Зміїний все-таки являє собою острів і довжина української частини узбережжя навпроти спірних територій становить 1058 км, а румунської – 258 км. Відповідно, на переконання України, спірні території шельфу необхідно поділити в пропорції 1 до 3: 53,3 тис. кв. км – за Україною, 21,9 тис. кв. км – за Румунією.

Разом з тим В.ВАСИЛЕНКО прогнозує, що суд не схилиться повністю до позиції однієї зі сторін, а ухвалить компромісне рішення.