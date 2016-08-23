Німеччина звернулась до членів ОБСЄ щодо розгортання поліцейської місії в Україні - посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання прес-клубу Міністерства закордонних справ України.

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"Дискусії тривають. На цей час відбулися перемовини на рівні постійних представників (у Відні) і чотири раунди неформальних консультацій у складі усіх держав-учасниць ОБСЄ стосовно практичних аспектів організації цієї ініціативи", - сказав Прокопчук.

При цьому він наголосив, що під час дискусій виникла ціла низка питань практичного характеру.

"На цей момент Німеччина, яка головує в ОБСЄ, звернулася до усіх держав-учасниць з тим, щоб вони подали своє бачення стосовно питань, які порушувались під час дискусій", - сказав Прокопчук.

Також посол пояснив, що одне з питань стосувалося того, чи потрібне для розгортання поліцейської місії в Україні окреме рішення - резолюція Ради безпеки ООН.

За його словами, думки у цьому питанні різняться з боку різних держав. "Тому необхідне більш чітке формулювання", - сказав Прокопчук і додав, що розгортання такої місії теоретично може відбуватися і без окремої резолюції, тому що ОБСЄ є регіональною безпековою організацією згідно глави 8 Статуту ООН.

Також посол нагадав, що поліцейська місія є окремою від нинішньої Спеціальної моніторингової місії, яка вже розгорнута в Україні.

Довідка УНІАН. Від поліцейської місії ОБСЄ Україна очікує забезпечення контролю над режимом припинення вогню і відведенням озброєнь на Донбасі, виведенням окупаційних військ РФ та українсько-російським кордоном. Запровадження поліцейської місії в Україні повинні схвалити всі 57 країн-учасниць ОБСЄ.