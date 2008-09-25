Тимошенко упевнена, що Ющенко, коли повернеться, зрадіє разом з нею

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО називає знаковим для теперішніх політичних подій повернення в Україну Гетьманського прапора Івана Мазепи після реставрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час офіційної презентації відреставрованого Гетьманського прапора в Національному музеї історії України.

“Сьогодні унікальна подія в Україні, і це знаково, коли вона відбувається в такий напружений політичний час. Україні сьогодні потрібні мудрість, єдність і служіння політиків. Повернення з реставрації єдиного Гетьманського прапора, можливо, ще додатково надихне і політикум України, і народ України”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, Гетьманський прапор виставлятиметься протягом півроку в Національному музеї історії в Києві, і тільки потім його повернуть на експозицію Харківського історичного музею, звідки його привезли на реставрацію в Національний музей Кракова (Польща).

Відповідаючи на запитання журналістів, чи запрошували Президента України Віктора ЮЩЕНКА взяти участь в офіційній презентації прапора, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: “Справді, дуже приємно, коли прем`єр і Президент разом, але не завжди так відбувається. Сьогодні Президент у відрядженні, але я переконана, що він відвідає музей, подивиться на прапор і разом з нами радітиме, що справжні реліквії нашого українського народу відновлюються”.

Як повідомлялося, реставрація Гетьманського прапора Івана Мазепи здійснювалася протягом року в Національному музеї в Кракові із залученням польських, українських, російських і італійських фахівців.