Кравчук: я не пам'ятаю жодного дня, щоб Росія на мене не чинила тиску

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

"Я пам'ятаю всі 25 років незалежності. Я вам можу сказати тут щиро: я не пам'ятаю жодного дня, щоб Росія на мене не чинила тиску. Приїжджаю в Сполучені Штати Америки з візитом, спускаюся з літака, журналісти біжать - пане президенте, ви знаєте, що Росія відключила вам газ? Кажу ні, тепер буду знати. Так само з візитом в Німеччину: схожу з літака, біжать журналісти - пане президенте, ви знаєте, що Єльцин підпорядкував Чорноморський флот Росії. Кажу, не знаю, тепер буду знати. Я можу привести таких десятки, сотні прикладів", – зазначив Кравчук.

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Він зауважив: "Вони (російська влада - ред.) не звикли з людьми спілкуватися, домовлятися, тільки силою через коліно. Я начальник, ти дурень – принцип, який діє постійно. Тому цей принцип зупиниться рано чи пізно".

Нагадаємо, раніше Кравчук зазначив, що у світі є шість "гарячих точок", у кожній з яких сидить Росія, але Захід на це закриває очі.