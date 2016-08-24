ЄС привітав Україну з Днем незалежності і запевнив у пріоритетності партнерства з нею
В Європейському Союзу привітали Україну з Днем незалежності і запевнили, що вона залишається пріоритетним партнером.
Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідна заява речника Зовнішньої дипломатичної служби ЄС розповсюджена сьогодні у Брюсселі.
"ЄС вітає Україну з її Днем незалежності та визнає суттєвий прогрес, якого Україна досягла за останні 25 років як демократична і незалежна держава", - йдеться у заяві.
В ЄС також запевнили, що продовжуватимуть підтримку процесу реформ в Україні.
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"Наше співробітництво, заснованена спільних цінностях, призвело до ще більш тісного партнерства в рамках Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, пропонуючи політичне партнерство і нові економічні можливості для обох сторін. Україна залишається пріоритетним партнером для Європейського Союзу", - наголосили в ЄС.
В заяві також зазначається, що ЄС продовжуватиме підтримувати зусилля України у забезпеченні стабільного, процвітаючого та демократичного майбутнього для всіх громадян країни.
"ЄС, як і раніше, непохитний у своїй підтримці територіальної цілісності і суверенітету України і продовжить свою політику невизнання анексії Криму Російською Федерацією", - запевнили в ЄС.