ЄС привітав Україну з Днем незалежності і запевнив у пріоритетності партнерства з нею

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідна заява речника Зовнішньої дипломатичної служби ЄС розповсюджена сьогодні у Брюсселі.

"ЄС вітає Україну з її Днем незалежності та визнає суттєвий прогрес, якого Україна досягла за останні 25 років як демократична і незалежна держава", - йдеться у заяві.

В ЄС також запевнили, що продовжуватимуть підтримку процесу реформ в Україні.

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"Наше співробітництво, заснованена спільних цінностях, призвело до ще більш тісного партнерства в рамках Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, пропонуючи політичне партнерство і нові економічні можливості для обох сторін. Україна залишається пріоритетним партнером для Європейського Союзу", - наголосили в ЄС.

В заяві також зазначається, що ЄС продовжуватиме підтримувати зусилля України у забезпеченні стабільного, процвітаючого та демократичного майбутнього для всіх громадян країни.

"ЄС, як і раніше, непохитний у своїй підтримці територіальної цілісності і суверенітету України і продовжить свою політику невизнання анексії Криму Російською Федерацією", - запевнили в ЄС.