Порошенко очікує від МЗС пропозицій щодо механізму деокупації Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного виступу з президентом Польщі Анджеєм Дудою перед українськими дипломатами.

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"Враховуючи системне погіршення ситуації з правами людини та стрімку мілітаризацію Кримського півострова, очікую, Павло Анатолійович (Клімкін), від МЗС переведення в практичну площину моєї ініціативи щодо створення міжнародного багатостороннього механізму з деокупації Криму. Пропозиції чекаю найближчим часом", - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2016 року Порошенко заявляв, що Україна планує створити міжнародний механізм повернення Криму.

«Для того, щоб створити майданчик, формат, де ми це повинні обговорювати, Україна представила абсолютно чіткі і прозорі пропозиції - там повинні бути ЄС, США, долучитися до цього повинні країни-гаранти Будапештського меморандуму. Назвати цей формат можна «Женева плюс» і негайно розпочати консультації з організації такого процесу як звільнення незаконно заарештованих та забезпечення дотримання прав кримськотатарського народу, розробка «дорожньої карти» з деокупації Криму», - наголосив Порошенко.

12 травня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій підтримав ініціативу започаткування міжнародного механізму проведення переговорів у форматі «Женева плюс» та закликав РФ розпочати переговори про повернення Криму Україні.