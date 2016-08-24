Порошенко: посилення санкцій проти РФ треба відстоювати до повного виведення окупаційних військ з України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного виступу з президентом Польщі Анджеєм Дудою перед українськими дипломатами.

Порошенко висловив сподіваюся, що західні партнери усвідомлюють контрпродуктивність і небезпеку розмов про «якесь послаблення чи, не дай Боже, скасування санкцій по відношенню до агресора - Російської Федерації».

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«Загравання з тим, хто відверто нехтує міжнародним правом, - це не загроза Україні, це загроза світовій безпеці", - наголосив Порошенко.

За його словами, після анексії Криму Росія зруйнувала повоєнну систему світової глобальної безпеки, і на сьогодні питання безпеки стоїть на порядку денному у більшості країн.

"Слід відстоювати збереження та посилення санкцій щодо Росії до моменту повного припинення агресії. Це є критерієм оцінки ефективності наших дипломатів. До моменту повного виведення російських окупаційних військ з території України, до моменту повного відновлення територіальної цілісності нашої держави", - підкреслив Порошенко.