Порошенко: посилення санкцій проти РФ треба відстоювати до повного виведення окупаційних військ з України
Президент Петро Порошенко наголошує, що розмови про послаблення санкцій західних держав проти РФ контрпродуктивні, обмежувальні заходи необхідно посилювати.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного виступу з президентом Польщі Анджеєм Дудою перед українськими дипломатами.
Порошенко висловив сподіваюся, що західні партнери усвідомлюють контрпродуктивність і небезпеку розмов про «якесь послаблення чи, не дай Боже, скасування санкцій по відношенню до агресора - Російської Федерації».
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«Загравання з тим, хто відверто нехтує міжнародним правом, - це не загроза Україні, це загроза світовій безпеці", - наголосив Порошенко.
За його словами, після анексії Криму Росія зруйнувала повоєнну систему світової глобальної безпеки, і на сьогодні питання безпеки стоїть на порядку денному у більшості країн.
"Слід відстоювати збереження та посилення санкцій щодо Росії до моменту повного припинення агресії. Це є критерієм оцінки ефективності наших дипломатів. До моменту повного виведення російських окупаційних військ з території України, до моменту повного відновлення територіальної цілісності нашої держави", - підкреслив Порошенко.