Порошенко подякував українським консулам у Росії за службу у непростих умовах
15:39, 24 серпня 2016Політика
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Президент Петро Порошенко подякував українським консулам у Росії за службу у непростих умовах.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з дипломатами сьогодні у Києві з нагоди 25-річчя незалежності України.
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“Я не можу не подякувати українським консулам, які в непростих умовах захищають права і свободи українських громадян в Росії. Там непросто, і їх діяльність викликає мою тверду підтримку”, - сказав Порошенко.
Як додав президент, інколи обставини складаються так, що консул є останньою надією на порятунок для громадянина України за кордоном.
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