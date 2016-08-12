Дипломат розповів про наслідки у разі розриву дипвідносин між Україною та Росією

Нещодавно Росія відкликала свого посла, нового призначено не було. Наразі Україну в Росії представляє тимчасовий повірений Руслан Німчинський і консули, передає ТСН.

"Для двосторонніх відносин нічого не зміниться. Наші дипломатичні відносини зараз є фактично замороженими. Росіяни і так вже свого посла відкликали. Тож можна вважати, що у нас повноцінні дипломатичні відносини відсутні. А зараз це може бути формалізовано", - пояснив колишній речник МЗС України та голова Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Філіпчук.

Дипломат зауважив, що невідомо також, про який саме розрив йдеться - лише дипломатичних відносин чи ще й консульських. Адже у першому випадку жодних змін по суті не станеться. І якщо говорити про полонених Росією українців, то їхніми питаннями займаються консули, які лишаться.

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На думку Філіпчука, навряд чи буде закрито посольство України в Росії чи посольство Росії в Україні. "Очевидно, що просто політична секція припинить свою роботу, залишивши тільки консульські функції. Ймовірно, йтиметься лише про пониження дипломатичних відносин до тимчасово повірених", - додав він.

Проте, зазначив експерт, нині важко передбачити дії російської сторони, які часто не мають відношення до поняття раціонального. Тож розірвання консульських відносин також можливе. У цьому випадку Україна має доручити будь-якій третій країні вести від нашого імені консульські питання, у тому числі й займатися політичними в'язнями.

Філіпчук наголосив, що заяви російської сторони про розірвання дипвідносин - лише гучні заяви, за якими немає нічого, окрім порожнього галасу.

Раніше сьогодні російські ЗМІ повідомили, що Кремль розглядає можливість розриву дипломатичних відносин з Україною як відповідь на так звану спробу української розвідки організувати диверсії в окупованому Криму. Як писали "Известия", одним із варіантів відповіді Москви на дії Києва може стати закриття російського диппредставництва і відкликання всього дипломатичного складу посольства. "Одним з можливих варіантів жорсткої відповіді може стати розрив дипломатичних відносин. У Москві цей варіант опрацьовують. Однак останнє слово залишається за главою держави, який прийме рішення на основі зібраних даних", - повідомляло видання з посиланням на джерело в російських зовнішньополітичних колах.

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Як повідомляв УНІАН, 28 липня президент РФ Володимир Путін своїм указом звільнив Михайла Зурабова з посади посла Росії в Україні. Тимчасовим повіреним у справах РФ в Україні був призначений Сергій Торопов.

29 липня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Росія запросила агреман на призначення повноважного представника президента РФ у Приволзькому федеральному окрузі Михайла Бабича послом в Україні.

3 серпня заступник міністра з питань європейської інтеграції МЗС України Олена Зеркаль заявила, що питання затвердження нового посла РФ в Україні знято з порядку денного.

4 серпня Пєсков заявив, що в Кремлі вважають, що Україна вирішила знизити рівень дипломатичного представництва РФ в Києві.

Директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макєєв повідомив, що незатвердження в Україні Бабича послом Росії не свідчить про розрив дипломатичних відносин з РФ.