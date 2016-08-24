Україна використовуватиме будь-яку можливість для притягнення агресора до суду - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного виступу з президентом Польщі Анджеєм Дудою перед українськими дипломатами.

"Непостійне членство України в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй маємо якнайшвидше використати для того, щоби поставити на місце агресора. Ми вже подали три заяви проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку з анексією Криму і конфліктом на Донбасі. Готується ще декілька", - наголосив Порошенко.

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За його словами, Україна буде звертатися до Міжнародного трибуналу Організації Об'єднаних Націй з морського права у зв'язку з порушенням Росією відповідної конвенції.

"І ми будемо використовувати будь-яку можливість для того, щоби притягнути агресора до суду", - підкреслив президент.