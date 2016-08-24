Україна має використати досвід візової лібералізації з ЄС у переговорах з іншими країнами - Порошенко
Президент Петро Порошенко заявляє, що досвід візової лібералізації з Європейським Союзом важливо використати в цьому напрямку і з іншими ключовими партнерами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного виступу з президентом Польщі Анджеєм Дудою перед українським дипломатичним корпусом сьогодні в Києві.
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"І в питанні ратифікації Угоди про асоціацію, і в запровадженні безвізового режиму залишилося зробити останні, але дуже важливі кроки. Ми маємо використати весь дипломатичний арсенал для того, щоб ці завдання найближчим часом були реалізовані. І дуже важливо використати прецедент безвізового режиму з ЄС для просування візової лібералізації з іншими нашими ключовими партнерами", - сказав він.
Порошенко уточнив, що мова йде про Канаду, Японію, Південну Корею, Велику Британію та інші країни.