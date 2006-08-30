Янукович таки зробить російську мову другою державною

Програма діяльності Кабінету Міністрів України на 2006-2011 роки передбачає визнання російської мови другою державною.

Про це йдеться у проекті програми, яку роздали журналістам під час засідання Кабміну.

Зокрема, у розділі гуманітарної політики зазначено, що уряд спрямує свою діяльність на "послідовне відстоювання свободи у виборі мови спілкування й навчання, визнання російської мови другою державною мовою в Україні".

Серед інших тез розділу гуманітарна політика відзначено "забезпечення поваги до інакомислення, всебічне гарантування прав політичної опозиції", повідомляє “Українська правда”.