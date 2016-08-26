У Женеві з Лавровим буде жорстко вестися розмова щодо підтримки Росією терористів – нардеп

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі "Блок Петра Порошенка", вона заявила, коментуючи зустріч у Женеві держсекретаря США Джона Керрі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

За словами Іонової, на переговорах у Женеві американська сторона підтвердить свою позицію щодо необхідності мирного врегулювання ситуації на Донбасі. "Досить жорстко буде вестися розмова з Лавровим стосовно того, як Російська Федерація підтримує терористів, щодо перебування військ Росії на території України", - сказала заступник голови комітету.

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Вона також сподівається, що під час зустрічі Керрі та Лаврова буде порушено питання заручників та політв’язнів. "Ми не можемо відмовитися від Мінських домовленостей. Ми мусимо звільнити заручників, які утримуються на окупованих територіях України, а також у Росії", - наголосила депутат.

Вона назвала неприпустимим блокування доступу міжнародної допомоги на окуповані території Донбасу та Криму. "Це неприпустимо, що до Криму не допускають правозахисників! Про це ми маємо говорити і змушувати наших міжнародних партнерів адекватно, згідно міжнародного права, коментувати події в Україні", - наголосила Іонова.

Нагадаємо, сьогодні у Женеві проходять переговори Керрі та Лаврова щодо урегулювання сирійського конфлікту. ЗМІ писали, що також буде обговорюватися і українське питання.