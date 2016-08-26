Заступник глави Нацполіції заявив, що Деканоїдзе пішла у відпустку за сімейними обставинами
16:48, 26 серпня 2016Політика
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Голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе пішла у відпустку за сімейними обставинами.
Деканоїдзе пішла у відпустку / УНІАН
Про це заявив заступник голови НПУ Костянтин Бушуєв, повідомляє 112.ua.
"Щодо відставки голови Нацполіції, то ця інформація не відповідає дійсності. Вона сьогодні перебуває у відпустці в силу певних сімейних обставин, які виникли в її родині", - сказав він.
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За його словами, помер батько сина Деканоїдзе.
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