Заступник глави Нацполіції заявив, що Деканоїдзе пішла у відпустку за сімейними обставинами

Про це заявив заступник голови НПУ Костянтин Бушуєв, повідомляє 112.ua.

"Щодо відставки голови Нацполіції, то ця інформація не відповідає дійсності. Вона сьогодні перебуває у відпустці в силу певних сімейних обставин, які виникли в її родині", - сказав він.

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За його словами, помер батько сина Деканоїдзе.