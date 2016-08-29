Уряд звільнив заступницю Стеця

Про це політик написала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 23 серпня.

"Так, задовольнив (Кабмін заяву про звільнення) 23.08", - сказала вона.

Попова наголосила, що наразі в чинному складі уряду не планує обіймати будь-яку посаду державного службовця, вона має намір продовжувати займатися волонтерською діяльністю.

Читайте також"На знак протесту залишаю уряд": від Стеця йде заступниця, назвала причинуРаніше УНІАН повідомляв, що заступниця міністра інформаційної політики Юрія Стеця Тетяна Попова вирішила звільнитися."Я залишаю уряд. Не згодна з атаками на журналістів та свободу слова з боку окремих політиків та політичних організацій. Не можу прийняти відсутність відповідної реакції на ці атаки", - йшлося у її повідомленні. Крім того, вона заявила, що залишає уряд на знак протесту й запевнила, що продовжить відстоювати як громадянин та волонтер ідеї Майдану, свободу та демократію.