У Кремлі заявили, що немає остаточного підтвердження зустрічі Путіна, Олланда і Меркель щодо України

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на питання, чи планується участь президента України Петра Порошенка в цій зустрічі в Китаї, прес-секретар відповів: «Поки що немає остаточного підтвердження цієї зустрічі, переговори ведуться по дипломатичних каналах».

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На уточнююче запитання, чи означає це, що немає інформації про проведення зустрічі глав РФ, Німеччини і Франції, він сказав: «Хіба її хтось анонсував?».

На ремарку журналіста, що така тристороння зустріч вже анонсувалося раніше Кремлем, Пєсков зазначив: «Кінь на чотирьох (ногах) та й то спотикається».

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня прес-служба Кремля за підсумками телефонної розмови лідерів трьох країн розповсюдила повідомлення, що канцлер Німеччини, президент Франції і президент РФ мають намір провести спільну зустріч в рамках саміту «Великої двадцятки» в Гуанчжоу 4-5 вересня для обговорення ситуації в Україні.

8 серпня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Україна запропонувала провести зустріч лідерів країн «нормандської четвірки» (України, Німеччини, Франції і Росії) під час щорічного саміту «Великої двадцятки».

10 серпня Путін заявив, що останні події в Криму, коли Федеральна служба безпеки РФ звинуватила українську розвідку в нібито підготовці терактів на півострові, є підставою відмовитися від зустрічі в «нормандському форматі» в Китаї.

17 серпня міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав «однією з ідей» раніше заплановану зустріч в «нормандському форматі» в Китаї під час саміту «Великої двадцятки».