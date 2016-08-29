В апараті президента Узбекистану заперечують смерть Карімова, натомість правозахисники підтверджують

Про це повідомило РИА Новости джерело в апараті президента.

Натомість, президент асоціації "Права людини у Центральній Азії" Надія Атаєва повідомила Дождю, що дізналася про смерть президента Узбекистану Іслама Карімова від двох джерел: у правоохоронних органах і медичних колах Узбекистану.

Як повідомляв УНІАН, джерела видання Фергана повідомили про смерть президента Узбекистану Іслама Карімова. Вдень 28 серпня уряд Узбекистану розповсюдив офіційну заяву про те, що президент «перебуває на стаціонарному лікуванні». Пізніше донька Карімова повідомила, що у нього стався інсульт.