Янукович запропонував Луценкові кандидатів на керівників МВС

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє про намір провести зміни в керівництві МВС на різних рівнях. Про це він сказав сьогодні журналістам, повідомляє “Українська правда”.

"Ще до виборів я хотів провести зміну 6-7 керівників центрального і регіонального рівня", - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він підтвердив, що прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ пропонував йому кандидатури на керівні посади в МВС.

"І депутати, і губернатори, і прем’єр обговорювали зі мною такі питання, але ніхто не примушує. Розмови ідуть на рівні, що, на його думку (співрозмовника), в органах МВС є професіонали, які залишились без роботи", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

"Але такі розмови відбувалися і раніше, з попереднім прем’єром, ще раніше – з його попередницею. Мені вносять пропозиції, але виключне право - приймати кандидатуру чи ні - лишається за ЛУЦЕНКОМ", - додав міністр.