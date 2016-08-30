Посол України в Німеччині: будь-які розмови про стратегічне значення РФ для ФРН виглядають просто глузуванням

Про це в інтерв'ю lb.ua розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Це великий міф (руйнівний вплив антиросійських санкцій для німецьких фірм – УНІАН). І я це скажу за своїм особистим досвідом. Я об'їздив всю Німеччину, яка є державою з федеративним устроєм. І перше питання, яке ставлю під час відвідування місцевих палат економіки - як вплинули на вас санкції щодо Росії? Так ось - ніде, ні у Федеральному міністерстві економіки, ні на рівні земель мені не дали ніяких розрахунків, мовляв, ось втрати від санкцій ЄС, а наші втрати від ембарго, введеного Росією. Цього, на жаль, мало хто розрізняє", - розповів Мельник.

На його думку, інформація про так звані "втрати від санкцій" часто має гіпертрофований вигляд.

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"Але люди, на жаль, досить емоційно реагують, цією темою легко маніпулювати. Адже популізм Німеччини процвітає, повірте, не менше, ніж в самій Україні. І тому наш метод - просто пояснювати на основі реальних фактів і доносити правду нашим німецьким партнерам", - заявив посол.

Мельник навів конкретні цифри щодо динаміки нинішніх економічних відносин РФ і ФРН.

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"Наведу лише одне порівняння: експорт Німеччини до Росії в 2015 році склав більше 21 млрд євро. За цей же час сукупний експорт ФРН в країни світу зріс на 6,4%. Що в абсолютних цифрах складає більше 70 млрд євро. Тобто, як можна говорити про нібито "катастрофічні" втрати для німецької економіки через санкції, якщо зараз весь російський ринок – припустимо, якщо завтра його раптом не стане, становить менше третини приросту німецького експорту. І стільки ж, скільки ФРН експортує в Угорщину. А на тлі того, що розмір всього експорту Німеччини склав за минулий рік 1,2 трильйона євро, будь-які розмови про стратегічне значення РФ виглядають просто глузуванням", - пояснив дипломат.

При цьому Мельник пояснив "баварський слід" у питанні пом'якшення антиросійських санкцій.

"Багато хто просто посилаються на те, що нібито про зміну жорсткого курсу Москви просить і навіть вимагає баварський бізнес. Формально в цьому є резон. Тому що приблизно кожна третя фірма, яка працює в Росії (як, до речі, і в Україні) - це компанія з Баварії. І за їх логікою, нібито Баварія страждає більше всіх земель", - зазначив посол.

"Що стосується санкційного режиму - у нас є власний трек, де ми показуємо: так, Росія - це важливий партнер, ніхто не збирається це заперечувати. Але якщо порівняти, то в РФ працюють понад 6 тис. німецьких підприємств, з яких 2 тис. - з Баварії. А в Україні вже сьогодні діють понад 4 тис .німецьких фірм, з яких кожна третя – баварська", - заявив він.

У зв'язку з цим Мельник зазначив, що Україна має такий же економічний потенціал і значно більші переваги для ФРН.

"Ми - країна, що буквально поруч і яка завдяки зоні вільної торгівлі з ЄС фактично вже зараз стала невід'ємною частиною великого спільного європейського ринку", - заявив посол.

Також дипломат навів останній цифри щодо двосторонніх економічних відносинах між Україною і Німеччиною.

"Німецька статистика говорить про те, що за перші півроку, з січня, ми маємо більше 20% зростання товарообігу. Це багато в чому обумовлено збільшенням німецького імпорту - більше 30%. Але є так само і збільшення нашого експорту - 4,5%, тобто всього ми говоримо про 2,6 млрд євро. І це лише за півроку", - розповів Мельник.

При цьому, за його словами, більше третини всього експорту України безпосередньо пов'язано з автопромом Німеччини.

"Ведуча баварська компанія "Леоні" прийняла рішення побудувати в найближчі місяці другий - після Стрия на Львівщині - завод кабельних систем для автомобілів в Коломиї. Це - останній тренд. Ще одна фірма "Кромберг і Шуберт" відкрила нову фабрику в Житомирі на тисячу місць, за рік розширять її до 2 тис. (у них вже є підприємство у Луцьку на 6 тис. робочих місць). Вже сьогодні Україна є невід'ємною частиною німецького автопрому, який є хребтом економіки ФРН", - додав Мельник.