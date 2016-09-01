Лавров розповів студентам про "відсутність правової проблеми" з визнанням Заходом анексії Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі зі студентами МДІМВ.

«Ніякої правової проблеми з визнанням нашими західними партнерами входження Криму до складу РФ, із його возз'єднанням, не існує. Немає політичної волі, є політичне бажання використовувати цю ситуацію в тій лінії, яка проводилася Заходом під проводом США давно, задовго до України - лінія на стримування РФ, оскільки Росія почала набувати надмірну, з точки зору наших західних колег, самостійність. Вони поки ще не зрозуміли, що це не якась кон'юнктура, а частина нашого існування», - сказав Лавров.

Крім того, він заявив, що Радянський Союз очікував «7-8 років», поки його визнали як державу. За його словами, СРСР спочатку визнавали для торгівлі, а як державу визнали дещо пізніше.

Лавров упевнений, що анексія Криму відбулася «в повній відповідності з міжнародним правом», оскільки в Статуті ООН серед головних принципів зазначено право народів на самовизначення, а повага територіальної цілісності прописана «в контексті поваги до права на самовизначення».

Він заявив, що форма «самовизначення, яка використовувалася кримчанами, досить специфічна», але вона була реалізована у відповідь на «державний переворот».

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Як запевнив Лавров, влада України після втечі екс-президента Віктора Януковича до Росії «оголосила, що Крим - для українців». «Це був Дмитро Ярош, один із основних виконавців перевороту і всіх безчинств на Майдані. Він говорив, що росіянин ніколи не говоритиме українською, ніколи не думатиме українською, ніколи не шануватиме Бандеру і Шухевича, тому росіянин із Криму має бути вигнаний, а той, хто чинить опір, знищений», - сказав Лавров.

Він заявив, що через такі загрози у кримчан «не було вибору».

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» щодо його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму й запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.