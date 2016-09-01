Грицак виступив перед студентами в Харкові: Ви майбутнє України, за яке склали голови мої бойові побратими

"Ви майбутнє України, за яке склали голови мої бойові побратими", - заявив Грицак, як передає прес-служба СБУ.

За його словами, країна переживає надскладний етап - три роки триває неоголошена Росією війна проти нашої держави.

"Ви, як майбутні юристи, повинні розуміти всі маніпуляції, до яких вдається агресор, щоб приховати свою участь у цій війні", - зазначив голова СБУ.

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За його словами, служба постійно фіксує присутність кадрових російських військових у складі терористичних угруповань ДНР/ЛНР та неодноразово затримувала росіян, які воювали на українській землі.

"700 сучасних танків, 1400 бронемашин, «Буки», «Урагани»... – це не продається у жодному універсамі на тимчасово окупованій території", – зауважив керівник спецслужби.

"Не буду приховувати, що країна залучає всі можливі ресурси аби протидіяти російській гібридній агресії. Я запрошую вас, майбутню еліту юриспруденції, поповнити лави Служби і перед світовою спільнотою вивести на чисту воду цих відпускників з танками і ракетами з воєнторгу", - закликав студентів Голова СБУ.

Як повідомляв УНІАН, Грицак заявив журналістам, що СБУ не володіє місцями для таємного утримання громадян. Він запросив журналістів побувати в харківському ізоляторі тимчасового утримання.