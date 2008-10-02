Ющенко похвалився перед інвесторами «дуже здоровою» економікою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевняє, що українська влада робить і надалі робитиме все для забезпечення ефективної роботи іноземних інвесторів на українському ринку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні у Львові під час виступу на VIII Міжнародному економічному форумв «Європейське партнерство – відкриті можливості».

«Влада повинна бути відкритою до інвестора, ефективно вирішувати на місцевому рівні проблеми, що заважають веденню бізнесу», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент позитивно оцінив стан української економіки, який в останні роки позначений «дуже здоровою макроекономічною ситуацією». Внутрішній валовий продукт за 2007-й рік зріс на 7,6%, а за січень-серпень 2008 року - на 7,1% (порівняно з відповідним періодом минулого року).

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що така ситуація є сприятливою для притоку іноземних інвестицій. Так, приріст іноземного капіталу за І півріччя 2008 року становив 6,9 млрд. дол. США, що майже у 2,7 рази більше за відповідний минулорічний показник. Загалом же на сьогодні в Україну вкладено 36,5 млрд. дол.

Президент привітав поглиблення співпраці регіонів України з регіонами сусідніх держав як одну з дієвих форм євроінтеграції.

Запевнивши, що євроінтеграційний курс є стратегічним напрямом зовнішньої політики України, глава держави закликав бізнес до підтримки цих українських амбіцій на практичному рівні.

«Ви є та авангардна частина людей, яка може за собою вести, будучи успішними людьми, першокласними бізнесменами, тисячі людей у формуванні таких поглядів, які ми називаємо європейськими», – звернувся до аудиторії В.ЮЩЕНКО. За його словами, це важливо не лише для України, а й для всієї європейської спільноти, зокрема у безпековому вимірі.

В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що іноземні учасники Форуму зацікавляться презентованими інвестиційними проектами з розвитку як Львівської області, так і України в цілому. Президент також запропонував звернути увагу на проекти, пов`язані з підготовкою до проведення Євро-2012.

За даними прес-служби, під час Форуму будуть представлені проекти реконструкції аеропорту «Львів», будівництва на умовах концесії автодороги Львів–Краківець, проекту «Євроколія», будівництва спортивного комплексу та житлового масиву у Львові.

Учасниками VIII Міжнародного економічного форуму, який проходить у Львові 1-3 жовтня, є представники офіційних і ділових кіл України та іноземних держав, а також представники Європейської комісії. За вісім років своєї роботи Форум набув загальноукраїнського значення і перетворився на важливу економічну подію для всієї Центрально-Східної Європи.

VIII Львівський міжнародний економічний форум «Європейське партнерство - відкриті можливості» проводить Львівська обласна державна адміністрація у партнерстві з Львівською міською та обласною радами. Діяльність цьогорічного Форуму зосереджена на питаннях сталого розвитку регіонів та обміні відповідним європейським досвідом. У рамках Форуму буде представлено провідні об`єкти інфраструктури України, включаючи ті, що стосуються Євро-2012, а також проекти ефективного управління культурно-історичною спадщиною регіонів.

У Форумі беруть участь понад 250 вітчизняних та іноземних представників влади, провідних ділових лідерів та інвесторів.