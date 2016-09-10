Справа про хабарництво у Київській ОДА: Дружина Мельничука заявила в поліцію про його зникнення

Про це вона заявила в ефірі каналу "112 Україна".

«Я написала о 4 ранку (10 вересня – УНІАН) заяву в поліцію про те, що мій чоловік зник, я з ним розмовляла востаннє о 4.30 вечора (9 вересня – УНІАН)», - сказала Мельничук.

За її словами, вчора в їхньому будинку під Києвом проходили обшуки.

Мельничук зазначила, що під час обшуків вдома нікого не було.

"Мені повідомили пізно ввечері, що в мій будинок потрапили чужі люди, озброєні, які входять в будинок і нікого не впускають. Я подзвонила своїй мамі, вона прибула трохи раніше, я була далеко за містом з дітьми. Вони її не пустили в дім, дуже некоректним тоном спілкувалися з жінкою і забороняли знімати відео", - зазначила Мельничук.

Читайте такожГолова НАБУ: зі справою затриманого на хабарі заступника голови Київської ОДА можуть виникнути проблеми

Крім того, вона стверджує, що силовики приїхали на обшук з підставними понятими.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко своїм указом від 9 вересня звільнив Мельничука з посади голови Київської облдержадміністрації згідно з поданою ним заявою.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що 9 вересня було затримано заступника голови Київської облдержадміністрації Ігоря Любка, який вимагав і отримав 200 тис. грн. хабара.

Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко, слідство вивчає роль Мельничука у кримінальному провадженні про отримання хабара його заступником Любком.