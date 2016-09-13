Посол пояснив можливий вихід України з ПАРЄ: це не означатиме припинення участі в Раді Європи

Про це написав представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що рішення про припинення участі України в ПАРЄ має ухвалювати винятково парламентська делегація.

Крім того, додав Кулеба, росіяни не виконали жодного з пунктів резолюцій ПАРЄ.

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"Утім впливова група членів Асамблеї готова закрити на це очі. Єдиний аргумент прихильників повернення: нам потрібен діалог з Росією. Детального пояснення цього аргументу або інших аргументів я особисто не чув. Взагалі", - йдеться у його повідомленні.

Посол висловив обурення тим, що якщо росіяни повернуться, а українці вийдуть, то складеться абсурдна ситуація, коли агресор, який наплював на Раду Європи, буде в Асамблеї, а жертва агресії, яка активно впроваджує стандарти Ради Європи, буде поза нею.

"Припинення участі в ПАРЄ не означає припинення участі в РЄ", - пояснив Кулеба.

Раніше глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що українська сторона може призупинити членство в ПАРЄ, якщо повноваження делегації РФ будуть визнані, незважаючи на нелегітимний характер виборів в Держдуму Росії на території анексованого Криму.