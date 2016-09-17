"Чомусь вона відмовлялася": Україна пропонувала Росії розглянути легітимність "приєднання" Криму - МЗС

Про це в інтерв'ю DT.UA заявила заступник глави МЗС з питань євроінтеграції Олена Зеркаль.

"Україна вже неодноразово пропонувала російській стороні в рамках Міжнародного суду ООН розглянути питання легітимності приєднання Криму до Російської Федерації. Чомусь вона відмовлялася", - сказала вона.

Крім того, Росія в процесі консультацій у зв'язку з арбітражним розглядом за порушення нею Конвенції ООН по морському праву намагається розмити процес і відвести з міжнародно-правовій площині.

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"Справа в тому, що маніпулювання та ігнорування правових позицій — це звичайна тактика Російської Федерації. Стратегія Росії полягає в її намірі довести, що без вирішення питання про приналежність Криму неможливо вирішувати питання про порушення прав у Чорному морі", - пояснила Зеркаль.

Представниця МЗС також наголосила, що арбітраж – це не територіальний спір. "Україна хоче, щоб арбітраж підтвердив українські права прибережної держави; щоб арбітраж зобов'язав РФ припинити міжнародно-протиправні дії в морських акваторіях, що порушують наші права, і дати Україні належні гарантії того, що це більше не повториться; щоб Росія компенсувала нашій країні всі збитки, пов'язані з незаконною діяльністю", - заявила вона.

Раніше Зеркаль заявила, що перед подачею позову проти РФ Україна роз'яснила російській стороні, наскільки згубно будівництво Керченського моста впливає на навколишнє середовище і екологію Чорного моря.