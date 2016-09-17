У МЗС прокоментували "морський позов" до Росії, згадали Керченський міст

Про це заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила в інтерв'ю газеті "Дзеркало тижня. Україна", коментуючи ініціативу України щодо арбітражного розгляду за порушення Росією Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права.

За її словами, перед подачею позову проти РФ Україна роз'яснила російській стороні, наскільки згубно будівництво Керченського моста впливає на навколишнє середовище і екологію Чорного моря.

Крім того, у процесі підготовчої роботи за позовною заявою України проти Росії до міжнародного суду українська сторона надала російській розширену інформацію про те, які статті Конвенції порушила РФ.

Читайте такожУ РФ відреагували на позов Києва: заговорили про "права" на прилеглий до Криму морський простір

Зеркаль зазначила, що, починаючи з 2014 року, МЗС України заявляв ноти протесту по кожному факту порушення положень Конвенції ООН з морського права. В тому числі, і щодо будівництва моста через Керченську протоку, захоплених українських бурових вишок, розробки росіянами Одеського і Безіменного газових родовищ, розливу нафти в районі Севастополя, незаконному вилову риби та дослідження археологічної підводної спадщини Чорного моря.

"Усього було відправлено шість нот", - уточнила заступник міністра.

Зеркаль наголосила, що українська сторона надала російській розширену інформацію про те, що відбувається незаконно, зокрема, йшлося про розробку росіянами нафтогазових родовищ в українській акваторії, прилеглій до Кримського півострова.

"Крім того, ми розповіли про негативний вплив на навколишнє середовище і екологію Чорного моря будівництва Керченського мосту. Зокрема, про загибель дельфінів, які отримують гідроакустичний удар через буріння або забивання паль. І про те, що при будівництві Керченського моста піднімається мул, який є у тій частині моря найбільш забрудненим, через що гине риба. Це має негативний ефект на всю екологію Чорного моря", - сказала вона.

Раніше Зеркаль повідомила, що розгляд справи про незаконний видобуток Росією природних ресурсів з шельфів окупованого Кримського півострова може розпочатися через два місяці і триватиме близько двох років.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Міністерство закордонних справ України направило МЗС РФ повідомлення про арбітраж і позовну заяву щодо ініціювання арбітражного розгляду відповідно до додатка VII до Конвенції ООН з морського права.