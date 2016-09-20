Україна та Нова Зеландія провели перші в історії двосторонніх відносин переговори на найвищому рівні

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, це була перша зустріч на найвищому рівні в історії українсько-новозеландських відносин.

«Сторони відзначили важливість першої зустрічі на найвищому рівні в історії українсько-новозеландських відносин та підтвердили налаштованість на поглиблення двосторонніх відносин», - йдеться у повідомленні.

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Порошенко подякував Кею за тверду позицію Нової Зеландії на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України і за засудження агресії Росії щодо нашої держави.

Було досягнуто домовленості активізувати роботу над проектами угод про захист інвестицій та запобігання подвійному оподаткуванню.

Лідери двох країн також обговорили питання активізації міжлюдських контактів та перспективи взаємного спрощення візових вимог.

Глава уряду запросив президента України відвідати Нову Зеландію з візитом у зручний час.