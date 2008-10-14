Тимошенко: так далеко, як з Ющенком, країна ще ніколи не заходила

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснює тиск на суди і суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції журналістам.

«Проти судді порушено кримінальну справу. Указ про призначення суддів взагалі анульований, і незрозуміло, як два останні роки він ухвалював рішення. А, окрім цього, зараз знищуються цілі суди – ліквідовуються, які ухвалюють ті рішення, що незручні можновладцям. Так далеко країна ще ніколи не заходила», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, Президент України Віктор ЮЩЕНКО ліквідував Окружний адміністративний суд Києва через те, що він призупинив дію Указу глави держави. «Саме тому я категорично засуджую такий тиск і такий вплив на систему правосуддя», - наголосила вона.

Глава уряду нагадала, що в країні існує чотирирівнева судова система. «Якщо перша інстанція ухвалила рішення, то друга, третя і четверта можуть переконатися в правосудності цього рішення, але чинити тиск на судову систему – це з демократією в країні ніяк не сумісно. Я вважаю, що сталася трагічна подія, коли почали звільняти суддів і відміняти існування судів, які не працюють на догоду високим владним структурам», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом БЮТ призупинив дію указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання і призначення позачергових виборів». Суд також заборонив Центральній виборчій комісії проводити будь-які засідання, пов`язані з організацією позачергових виборів у ВР.

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу відносно судді Окружного адміністративного суду столиці Володимира КЕЛЕБЕРДИ, який своїм рішенням зупинив виконання указу Президента України про розпуск Верховної Ради і призначення дострокових парламентських виборів.

13 жовтня Президент України В.ЮЩЕНКО своїм Указом ліквідував Окружний адміністративний суд міста Києва. Цим же указом Президент з 14 жовтня 2008 року створив Центральний окружний адміністративний суд Києва в кількості 37 суддів і Лівобережний окружний адміністративний суд Києва в кількості 22 суддів.