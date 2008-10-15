На Новомосковському полігоні триває "Рішуча дія"

На Новомосковському загальновійськовому полігоні у Дніпропетровській області триває масштабне командно-штабне навчання “Рішуча дія – 2008”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, в ході навчання відпрацьовуються спільні дії механізованих і парашутно-десантних підрозділів Сухопутних військ, а також авіаційних, зенітних ракетних і радіотехнічних частин Повітряних сил ЗС України.

Важливі завдання під час “Рішучої дії – 2008” покладаються на військову авіацію. Відповідно до замислу навчання, авіація Повітряних сил ЗСУ з метою виявлення умовних незаконних збройних формувань виконує завдання з повітряної розвідки, здійснює авіаційну підтримку дій частин і підрозділів Сухопутних військ, виконує тактичні бомбометання по умовному противнику та забезпечує десантування з повітря парашутно-десантних підрозділів.

Загалом до “Рішучої дії – 2008” залучено понад 4 тис. 500 військовослужбовців та близько 1 тис. одиниць озброєння і військової техніки.